Фанат «Манчестер Юнайтед» выдвинул теорию о том, почему Тен Хаг должен выиграть 21-й титул АПЛ для команды.
Он считает, что такие игроки, как Санчо, Рэшфорд, Фернандеш и Марсьяль, могут процветать под руководством Тен Хага.
Но что интересно, он также уловил закономерность, связанную с №21. «Красные дьяволы» недавно объявили о бесплатном трансфере Кристиана Эриксена, датчанин подписал трехлетний контракт после ухода из «Брентфорда».
В "Брентфорде" Эриксен носил номер 21.
Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес, который станет третьим летним игроком «МЮ» за 46 миллионов фунтов стерлингов, также носит тот же номер.
И это также любимый номер для главной трансферной цели «МЮ» Френки де Йонга, который носил его как за «Аякс», так и за «Барселону».
И это не все. 21 апреля было объявлено о том, что Тен Хаг возглавил "МЮ".
Также интересно, что Робин ван Перси носил футболку под номером 20 в «Юнайтед», когда перешел из «Арсенала» в 2012 году.
Голландец привел «МЮ» к 20-му чемпионскому титулу с 26 голами в сезоне 12/13.
Сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку в конце того сезона, и с тех пор «МЮ» не выигрывал лигу — Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Оле-Гуннар Сульшер не смогли победить в АПЛ.
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