«МЮ» подписывает новичков, игравших под 21-м номером, 21 апреля объявили о переходе Тен Хага. Клуб готовится к 21-му титулу?

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес, который станет третьим летним игроком «МЮ» за 46 миллионов фунтов стерлингов, также носит тот же номер.

И это также любимый номер для главной трансферной цели «МЮ» Френки де Йонга, который носил его как за «Аякс», так и за «Барселону».

И это не все. 21 апреля было объявлено о том, что Тен Хаг возглавил "МЮ".

Также интересно, что Робин ван Перси носил футболку под номером 20 в «Юнайтед», когда перешел из «Арсенала» в 2012 году.