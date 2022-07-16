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Рэшфорд объяснил, почему он не любит «Ливерпуль» больше, чем «Манчестер Сити»

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Во время выступления на программе UNINTERRUPTED с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом Маркуса Рэшфорда спросили, какой футбольный клуб он ненавидит больше всего.

Звезда «Манчестер Юнайтед» ответил: «Да, «Ливерпуль». Мне не нравится «Ливерпуль». И "Сити".

«У нас с «Ливерпулем» есть большая история, проигрывать им намного обиднее. С «Сити» это похоже на то, что мы их не любим, хотя у нас нет серьезной причины не любить их.

Это  просто две манчестерские команда. Одна носит голубое, другая носит красное».

Эрик тен Хаг возглавил команду этим летом, и «Юнайтед» начал предсезонку на хорошей ноте, обыграв «Ливерпуль» со счетом 4:0 в первой же игре.

24-летний Рэшфорд пережил неудачный сезон 2021/22, так как Ральф Рангник в большинстве игр не выпускал Маркуса на поле. Рэшфорд забил всего четыре мяча в АПЛ, когда восстановился после операции на плече.

Его контракт с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года, но, как сообщается, англичанин хочет остаться и бороться за своё место под руководством Тен Хага.

Многое будет зависеть от того, как Рэшфорд проявит себя во время предсезонки, Тен Хаг хочет оценить навыки каждого игрока.

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