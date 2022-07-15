Стало известно, сколько Кристиан Эриксен будет зарабатывать в «МЮ»

«МЮ» подписал второго игрока в это трансферное окно – ряды клуба пополнил Кристиан Эриксен на правах свободного агента.

По информации Daily Star, 30-летний полузащитник будет зарабатывать в английском клубе по 150 000 фунтов в неделю на протяжении ближайших трех лет. Таким образом Кристиан станет девятым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды.

Люк Шоу также получает 150 000 фунтов, оклад Фреда – 120 000, а Бруну Фернандеша – 180 000 в неделю.

Последние полгода датчанин провел в «Брентфорде» после расторжения контракта с «Интером». По правилам Серии А футболисты с кардиостимуляторами не допускаются на поле.

За 11 матчей в «Брентфорде» Кристиан забил один гол и сделал 4 результативные передачи - неплохой результат для АПЛ.