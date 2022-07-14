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«Для меня это новое начало»: Рэшфорд рассказывает о работе с Эриком тен Хагом

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«Для меня это новое начало, то, чего я искал», - сказал Маркус Рэшфорд на пресс-конференции перед матчам «МЮ» с «Мельбурн Виктори».

«Первые две с половиной недели тренировок были удачными. Мы стали сильнее, сейчас мы в лучшей форме, чем были в прошлом сезоне».

«Нам еще есть над чем работать, но я чувствую, что сейчас нахожусь в правильном месте в правильное время. Я надеюсь, что хорошо подготовлюсь к новому сезону и смогу сыграть как можно больше матчей».

Маркус Рэшфорд стремится реабилитироваться после неудачного прошлого сезона, за время которого он умудрился даже потерять место в основном составе под руководством Ральфа Рангника.

Англичанину предстоит много работы, чтобы стать игроком «основы» Эрика тен Хага, ему нужно больше стабильности перед воротами соперника.

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