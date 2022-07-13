«МЮ» прибыл в Австралию и готовится к следующему матчу: лучшие фото с тренировки

«Манчестер Юнайтед» прибыл в Австралию, чтобы продолжить предсезонный тур после убедительной победы над «Ливерпулем» со счетом 4:0.
«Красные дьяволы» проведут три предсезонных товарищеских матча в Австралии, два из которых состоятся в Мельбурне и один в Перте.
«Юнайтед» продолжает предсезонную подготовку в Австралии перед следующей игрой против «Мельбурн Виктори» в пятницу.
Вот некоторые фотографии с тренировки в среду.
Разминка игроков перед тренировкой
Пеллистри и Марсьяль в строе
Команда продолжает работать над улучшением физической формы
Счастливый Бруну
Тен Хаг присматривается к тренировкам
Шоу смеется вместе с Линделефом
Комментарии