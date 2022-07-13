«Тренер менялся каждый год»: Погба назвал список причин, почему у него не сложилось в «МЮ»

Выступая на презентации «Ювентуса», Поль Погба не мог не поговорить об "МЮ". Назвал причины, почему у него задалось в Англии.
«Знаете, когда ты играешь в команде, и тренер меняется каждый год, адаптироваться довольно сложно.
С этим трудно справиться, и у меня были травмы, они, вероятно, повлияли на мой менталитет.
Были также разные факторы: тренер, команда, позиция на поле — все это немного мешало мне.
Я искренне надеюсь, что больше не получу травм, я чувствую себя хорошо, я буду играть на своей позиции и, надеюсь, добиться большего успеха, чем в последние несколько лет».
Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце, когда истек срок его контракта. Он отклонил несколько предложений о продлении контракта от «красных дьяволов».
Поль официально вернулся в «Ювентус».
29-летний француз провел за «красных дьяволов» 232 матча, забив 39 голов и отдав 51 результативную передачу. Он помог клубу выиграть титул Лиги Европы и Кубок Английской лиги.
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