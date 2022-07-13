«МЮ» нельзя отпускать Роналду, это станет огромной потерей для команды: статистика подтверждает

Роналду не только забивает много, его голы еще и приносят команде очки.

Будущее Криштиану Роналду в « Манчестер Юнайтед» еще не определено - 37-летний футболист до сих пор не явился на предсезонный сбор команды.

Согласно многочисленным сообщениям, португалец хочет покинуть клуб из-за участия в Лиге чемпионов и понижения его заработной платы.

Тем не менее, очевидно, что «красные дьяволы» пожалеют, если позволят Роналду уйти этим летом, о чем говорит статистика.

В прошлом сезоне Криштиану забил 18 голов в Премьер-лиге , что принесло «красным дьяволам» в общей сложности 14 очков — наибольшее количество очков, заработанных голами, среди всех игроков высшего дивизиона.

Для примера, лучший бомбардир АПЛ кореец СОН забил на 5 мячей больше, но его голы принесли "шпорам" на 2 очка меньше.