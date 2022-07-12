«Меня не волнует, что это товарняк, всегда здорово обыграть «Ливерпуль»: фанаты «МЮ» реагируют на первую предсезонную игру

Во вторник «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0 в Бангкоке.

И хотя болельщики понимают, что судить Эрика тен Хага еще рано, это не мешает им праздновать победу над непримиримыми соперниками.

durinVIII: «Меня не волнует, что это товарищеский матч. Всегда приятно обыграть «Ливерпуль».

Glunkbor: «Хорошая игра, особенно в первом тайме. Во втором Чарли Сэвидж и Зидан Икбал действительно впечатлили. Наблюдать за нами было так приятно. Хороший день!»

JustMrBrown: «Мой тупой мозг не позволяет мне перестать верить, что Джейдон Санчо, Энтони Марсьяль и Маркус Рэшфорд могут быть смертоносными форвардами».

PoppinKREAM: «Мне понравилось выступление Эрика Байи, он был на всем поле! Очень надеюсь, что он останется здоровым".

rozier4mvp: «Менеджер ни разу не улыбнулся после победы со счетом 4:0, в которой наши дети забивали голы против основы "Ливерпуля". Мы вернулись».