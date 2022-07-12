Байи — 8, Марсьяль — 7,5: оценки игрокам «МЮ» за матч с «Ливерпулем»

Де Хеа был единственным игроком, который остался бы на поле после перерыва, но травма вынудила его пропустить второй тайм.

Эрик Байи — 8

Центральный защитник был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» на поле во втором тайме, несколько раз выручая своих товарищей по команде и отлично пробежав вперед и отдав пас перед четвертым голом.

Тайрел Маласия — 6

Это был тихий дебют для молодого левого защитника, который начал хорошо, но все же позволил «Ливерпулю» проходить по его флангу.

Донни ван де Бек — 5,5

Ван де Бек был вышел после перерыва, заняв позицию по нападающим. Играя на незнакомой позиции, голландец мало что показал.

Факундо Пельистри — 6

Пельистри забил гол, завершив мощную контратаку «Манчестер Юнайтед» при поддержке Амада Диалло. Впрочем, в остальном уругваец не впечатлил.

Джейдон Санчо — 9

Фантастические 45 минут от Санчо. Быстрая, умная игра форварда была вознагражден прекрасным голом.

Маркус Рэшфорд — 4

Рэшфорд выглядел так же, как в сезоне 21/22, лишенный всякой уверенности. Однако судить о форварде явно рано.

Антони Марсьяль — 7,5

Марсьяль играл по большей части хорошо, хотя и не совсем идеально. Впрочем, француз все равно рад забить после возвращения из аренды.