Байи — 8, Марсьяль — 7,5: оценки игрокам «МЮ» за матч с «Ливерпулем»

Выставляем оценки игрокам "МЮ" за грандиозный товарняк с "Ливерпулем".
Давид Де Хеа — 7
Де Хеа был единственным игроком, который остался бы на поле после перерыва, но травма вынудила его пропустить второй тайм.
Эрик Байи — 8
Центральный защитник был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» на поле во втором тайме, несколько раз выручая своих товарищей по команде и отлично пробежав вперед и отдав пас перед четвертым голом.
Тайрел Маласия — 6
Это был тихий дебют для молодого левого защитника, который начал хорошо, но все же позволил «Ливерпулю» проходить по его флангу.
Донни ван де Бек — 5,5
Ван де Бек был вышел после перерыва, заняв позицию по нападающим. Играя на незнакомой позиции, голландец мало что показал.
Факундо Пельистри — 6
Пельистри забил гол, завершив мощную контратаку «Манчестер Юнайтед» при поддержке Амада Диалло. Впрочем, в остальном уругваец не впечатлил.
Джейдон Санчо — 9
Фантастические 45 минут от Санчо. Быстрая, умная игра форварда была вознагражден прекрасным голом.
Маркус Рэшфорд — 4
Рэшфорд выглядел так же, как в сезоне 21/22, лишенный всякой уверенности. Однако судить о форварде явно рано.
Антони Марсьяль — 7,5
Марсьяль играл по большей части хорошо, хотя и не совсем идеально. Впрочем, француз все равно рад забить после возвращения из аренды.
Остальные: Далот — 7, Линделоф — 8, Варан — 8, Шоу — 7, Мактоминей — 6,5, Фред — 8, Бруну — 7, Хитон — 6, Ван-Биссака — 6, Теллес — 3, Сэвидж — 6, Икбал. — 6, Амад — 6,5, Эланга — 5.
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