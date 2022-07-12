«Это бред. Тен Хаг не может дождаться, когда выставит Роналду за дверь». Эксперт не верит словам голландца о будущем CR7 в «МЮ»

Криштиану Роналду остается главным героем заголовков с тех пор, как появились слухи о его возможном уходе из «МЮ».

37-летний футболист не поехал с клубом в Таиланд на часть предсезонки по личным причинам.

Новый тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заверил во время пресс-конференции в Бангкоке, что Криштиану входит в его планы на будущий сезон.

«Криштиану Роналду не продается, он входит в наши планы – сейчас он не с командой по личным причинам. Мы планируем этот сезон с Криштиану».

Однако бывший директор «Кристал Пэлас» Саймон Джордан не верит голландцу.

«Я думаю, что Тен Хаг не может дождаться, когда выставит Роналду за дверь, но он придерживается политики клуба в этом вопросе, поэтому он будет говорить определённые вещи, чтобы контролировать большую часть процесса. Это бред, что Роналду не поехал в тур по личным причинам. Он не поехал, потому что не хочет больше играть за «МЮ», - заявил Джордан talkSport.