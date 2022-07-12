Роналду еще может остаться в «МЮ». Клуб пытается убедить его отозвать запрос на трансфер

Роналду, у которого остался год по текущему контракту, хочет уйти с «Олд Траффорд» этим летом.

Руководство уже заявило, что разрешит ему покинуть «Манчестер Юнайтед», если они получат «удовлетворительное предложение» во время трансферного окна. Как сообщает The Times, Ричард Арнольд, сменивший Эда Вудворда в этом году, впечатлил суперзвездного форварда такой своей позицией на его запрос на трансфер .

При этом Арнольд «работает над тем, чтобы убедить» 37-летнего футболиста передумать и остаться в клубе перед новым сезоном.

Выступая перед командой в преддверии товарищеского матча своей команды с «Ливерпулем», Эрик тен Хаг дал понять, что игрок не продается и входит в его планы.

«Мы планируем с Роналду на этот сезон — вот и все. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним», — сказал он.

На вопрос, хочет ли Роналду уйти из «МЮ», Тен Хаг ответил: «Он мне этого не говорил. Я читал, но, как я уже сказал, Криштиану не продается, он в наших планах, и мы хотим добиться успеха вместе».

В прошлом сезоне игрок сборной Португалии забил 24 гола во всех турнирах. «Манчестер Юнайтед» начнет свой сезон 2022/23 дома матчем с «Брайтоном» 7 августа.