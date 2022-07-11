Каким составом «МЮ» выйдет на матч с «Ливерпулем»? У Тен Хага полно вариантов

Предсезонная кампания «Манчестер Юнайтед» в 2022 году начнется во вторник товарищеским матчем против «Ливерпуля» в Бангкоке, Таиланд.
Эрик тен Хаг имеет в своем распоряжении 31 игрока, но Криштиану Роналду не входит в их число, он пропускает летний тур по «семейным причинам».
Вариант 1: самый сильный состав?
На бумаге это лучшая команда, которую Тен Хаг может выбрать против команды Юргена Клоппа. Маркус Рэшфорд может выйти в старте после того как, как сообщается, произвел впечатление на нового тренера на тренировке.
Вариант 2: проверка для запасных
Предсезонная подготовка — это возможность попробовать что-то новое перед стартом сезона, и Тен Хаг может использовать игру с «Ливерпулем», чтобы дать таким игрокам, как Гарначо, Ван де Бек, Гарнер и Марсьяль, шанс произвести впечатление.
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