United Tweets
Блог

Каким составом «МЮ» выйдет на матч с «Ливерпулем»? У Тен Хага полно вариантов

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Футбол Футбол

Предсезонная кампания «Манчестер Юнайтед» в 2022 году начнется во вторник товарищеским матчем против «Ливерпуля» в Бангкоке, Таиланд.

Эрик тен Хаг имеет в своем распоряжении 31 игрока, но Криштиану Роналду не входит в их число, он пропускает летний тур по «семейным причинам».

Вариант 1: самый сильный состав?

На бумаге это лучшая команда, которую Тен Хаг может выбрать против команды Юргена Клоппа. Маркус Рэшфорд может выйти в старте после того как, как сообщается, произвел впечатление на нового тренера на тренировке.

Вариант 2: проверка для запасных

Предсезонная подготовка — это возможность попробовать что-то новое перед стартом сезона, и Тен Хаг может использовать игру с «Ливерпулем», чтобы дать таким игрокам, как Гарначо, Ван де Бек, Гарнер и Марсьяль, шанс произвести впечатление.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные