Каким составом «МЮ» выйдет на матч с «Ливерпулем»? У Тен Хага полно вариантов

На бумаге это лучшая команда, которую Тен Хаг может выбрать против команды Юргена Клоппа. Маркус Рэшфорд может выйти в старте после того как, как сообщается, произвел впечатление на нового тренера на тренировке.

Вариант 2: проверка для запасных Предсезонная подготовка — это возможность попробовать что-то новое перед стартом сезона, и Тен Хаг может использовать игру с «Ливерпулем», чтобы дать таким игрокам, как Гарначо, Ван де Бек, Гарнер и Марсьяль, шанс произвести впечатление.