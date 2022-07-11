United Tweets
Блог

За Эриком Тен Хагом следили камеры на тренировке «МЮ». Это захватывающее зрелище

Клубы
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Тен Хаг и его команда сейчас находятся в Бангкоке на первом этапе предсезонного тура «МЮ», и в понедельник они приняли участие в открытой тренировке.

Представителям СМИ был разрешен доступ, и было видно, как тен Хаг уделяет внимание деталям.

52-летний тренер внимательно следил за своими игроками и указывал на любые ошибки или упущения в концентрации.

Даже те, кто находился на противоположной стороне поля, не были в безопасности. Тен Хаг заметил Маркуса Рэшфорда и указал обоими пальцами на его голову, как будто говоря, чтобы он использовал свой мозг.

Он советует своим полузащитникам быть «компактнее» и дает Чарли Сэвиджу ободряющую пощечину. Можно увидеть, как Донни ван де Бек и Бруну Фернандеш внимательно слушают.

Фернандеш явно вспотел и выглядел уставшим, когда раздавал автографы в конце тренировки.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные