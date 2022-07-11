Фото дня: директора «МЮ» замечены в Барселоне. Переход Де Йонга все ближе?

Джерард Ромеро сообщает, что генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд и директор Джон Мерто находятся в Барселоне.

Сообщается, что «красные дьяволы» заинтересованы в подписании контракта с Френки де Йонгом.

Мерто и Арнольд могли прилететь в Испанию, чтобы обсудить переход полузащитника.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать Френки как можно скорее, а он тем временем уже вернулся к тренировкам с «Барселоной».

Сегодня полузащитника заметили у тренировочного центра «Барселоны», он приехал на предсезонную тренировку одним из первых.

Эрик тен Хаг очень хочет вновь поработать с Френки, бывшей звездой «Аякса», и рассчитывает подписать его даже после подтверждения трансфера Тирелла Маласии и близкой к завершению сделке по Кристиану Эриксену.