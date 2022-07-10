Линделеф: «Магуайр — отличный капитан, все в команде ему доверяют»

В одном из интервью Виктора Линделефа спросили о безудержной критике, с которой столкнулся Харри Магуайр в прошлом сезоне.

Шведский защитник ответил так: «Харри — отличный игрок и отличный капитан. Он очень хороший парень и за пределами поля, он старается много общаться с футболистами, и я думаю, что он отличный игрок. Это нормально, когда капитана самого большого клуба в мире обсуждают окружающие, но я не думаю, что для него это проблема, мне кажется, что в команде все ему доверяют».

Очевидно, что Линделеф не может публично критиковать Магуайра, как это делают многие фанаты.

Однако есть сомнения в том, сохранит ли англичанин капитанскую повязку в следующем сезоне.