«Вы должны заслужить место в основе», – Тен Хаг говорит молодежи «МЮ», как впечатлить тренера

«Красные дьяволы» напряженно готовятся к грядущему сезону, который, как надеются фанаты, должен изменить положение клуба на футбольной арене. В ходе тренировок Эрик тен Хаг уделяет много внимания молодым футболистам команды.

Коуч рассказал, как молодежь «МЮ» может произвести на него впечатление: «Я хочу видеть, что они не только учатся, но и показывают себя, ведь они должны заслужить своё место в основной команде. Это означает, что они должны работать каждый день, это требует определенного стиля, определенного образа жизни, к которому они должны приучаться и которого они, вероятно, еще не знают. Я очень хочу увидеть, смогут ли они это сделать. Надеюсь, что один или два игрока молодежки смогут проявить себя и попадут в основу, но если они действительно хотят этого добиться, они должны это заслужить».

Довольно много футболистов молодежки провели предсезонку под руководством Тен Хага, Эрик должен дать им достаточно игрового времени, чтобы они сумели впечатлить тренера.

Очевидно, в основной состав попадут лишь самые упорные молодые люди, способные показывать впечатляющий результат. Пожелаем парням удачи!