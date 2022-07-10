Роналду обхитрил «МЮ»? Клуб выплатил ему огромный бонус за несколько дней до запроса на трансфер

Роналду перевернул летние планы «Юнайтед» с ног на голову, когда сказал им, что не хочет оставаться в клубе на следующий сезон.
37-летний футболист не присутствовал на первой неделе предсезонной подготовки, пока новый менеджер Эрик тен Хаг знакомился со своими игроками, и сейчас он не в туре по Таиланду.
«Юнайтед» даже пришлось отложить анонс своей формы, так как их культовый номер семь должен был появиться рядом с другими легендами клуба, Эриком Кантоной и Дэвидом Бекхэмом.
Однако, если Роналду так сильно хочет играть в Лиге чемпионов, почему он ждал до июля, чтобы сообщить клубу о своих планах уйти, ведь сезон закончился два месяца назад, а команда заняла шестое место, отставая от первой четверки на 13 очков.
Как сообщает The Sun, бывший нападающий «Реала» должен получить шестизначный бонус в начале второго года своего контракта, в июле.
Он бы не получил деньги, если бы был продан до июля.
«Все контракты продлевались в начале июля, а затем появились новости о том, что Криштиану хочет уйти», — сказал инсайдер с «Олд Траффорд».
Первоначально клуб дал понять, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» не продается, но теперь все может сложиться иначе.
Новый форвард уже был в списке приоритетов Тен Хага этим летом, но это был Энтони из «Аякса», который больше подходит на роль "девятки".
С уходом Роналду придется искать еще и центрального форварда.
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