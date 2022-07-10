Роналду обхитрил «МЮ»? Клуб выплатил ему огромный бонус за несколько дней до запроса на трансфер

Роналду перевернул летние планы «Юнайтед» с ног на голову, когда сказал им, что не хочет оставаться в клубе на следующий сезон.

37-летний футболист не присутствовал на первой неделе предсезонной подготовки, пока новый менеджер Эрик тен Хаг знакомился со своими игроками, и сейчас он не в туре по Таиланду.

«Юнайтед» даже пришлось отложить анонс своей формы, так как их культовый номер семь должен был появиться рядом с другими легендами клуба, Эриком Кантоной и Дэвидом Бекхэмом.

Однако, если Роналду так сильно хочет играть в Лиге чемпионов, почему он ждал до июля, чтобы сообщить клубу о своих планах уйти, ведь сезон закончился два месяца назад, а команда заняла шестое место, отставая от первой четверки на 13 очков.