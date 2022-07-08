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Роналду опасается, что ему придется остаться в «МЮ» из-за жесткой позиции клуба

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Криштиану Роналду «опасается», что его надежды на то, что он покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом, тают из-за того, что клуб настаивает на том, что он не продается, сообщает Daily Mail.

«Криштиану остается по контракту с «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон и не продается», — подтвердил представитель клуба.

 

Изображение Роналду было использовано клубом в рекламе новой формы в пятницу утром — еще одно сообщение о том, что «Юнайтед» ожидает, что 37-летний футболист останется.

В то же время The Independent добавляет, что для Роналду тоже особо нет вариантов. «Челси» изучает возможность, но считается, что Томас Тухель не хочет подписывать Криша.

Португалец должен был вернуться к тренировкам в понедельник, но еще не вернулся в Манчестер.

 

Он также не ездил с командой на предсезонный тур, поскольку клуб заявил, что игроку дали дополнительный отпуск, чтобы решить «семейные проблемы».

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