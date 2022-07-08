Бруну Фернандеш сменил игровой номер. 8 - любимый, у него даже есть татуировка

Бруну Фернандеш будет выступать под номером 8, который раньше принадлежал его близкому другу Хуану Мате.

Португальский футболист отказался от номера 18, и уже во время предстоящего турне «Юнайтед» будет играть с восьмеркой на спине.

Прошлым летом, комментируя продление контракта Хуана Маты, Фернандеш пошутил, что он вынужден ждать еще целый год, прежде чем освободится его любимый номер.

Под восьмым номером Фернандеш играет в сборной Португалии и раньше выступал за «Удинезе» и «Спортинг».

У него также есть татуировка с цифрой восемь на руке и родился он в восьмой день сентября 1994 года.

Когда с сезона 1993/94 были введены постоянные игровые номера, сменившие традиционную нумерацию позиций от 1 до 11, первым игроком «Юнайтед», получившим номер 8, стал Пол Инс, но после того как он ушел из клуба в «Интер», этот номер не использовался на протяжении сезона, пока на эту позицию не пришел Ники Батт.

Уэйн Руни играл под восьмым номером после перехода на «Олд Траффорд» из «Эвертона», а когда он поменял его на номер 10 с сезона 2007/08, четвертым постоянным обладателем восьмерки стал бразильский полузащитник Андерсон.

Мата выступал под номером 8 с 2015 года, когда он перешел на «Олд Траффорд» из «Челси».

Свой номер также получил новичок «Юнайтед» Тирелл Маласия, в сезоне 2022/23 он будет выступать с числом 12 на форме.

О переходе 22-летнего фулбека из «Фейенорда» было объявлено во вторник на этой неделе, а в следующий вторник он может впервые сыграть за «красных дьяволов» в товарищеском матче с «Ливерпулем».