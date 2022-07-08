United Tweets
Блог

Бруну Фернандеш сменил игровой номер. 8 - любимый, у него даже есть татуировка

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Футбол Футбол

Бруну Фернандеш будет выступать под номером 8, который раньше принадлежал его близкому другу Хуану Мате.

Португальский футболист отказался от номера 18, и уже во время предстоящего турне «Юнайтед» будет играть с восьмеркой на спине.

Прошлым летом, комментируя продление контракта Хуана Маты, Фернандеш пошутил, что он вынужден ждать еще целый год, прежде чем освободится его любимый номер.

Под восьмым номером Фернандеш играет в сборной Португалии и раньше выступал за «Удинезе» и «Спортинг».

У него также есть татуировка с цифрой восемь на руке и родился он в восьмой день сентября 1994 года.

Когда с сезона 1993/94 были введены постоянные игровые номера, сменившие традиционную нумерацию позиций от 1 до 11, первым игроком «Юнайтед», получившим номер 8, стал Пол Инс, но после того как он ушел из клуба в «Интер», этот номер не использовался на протяжении сезона, пока на эту позицию не пришел Ники Батт.

Уэйн Руни играл под восьмым номером после перехода на «Олд Траффорд» из «Эвертона», а когда он поменял его на номер 10 с сезона 2007/08, четвертым постоянным обладателем восьмерки стал бразильский полузащитник Андерсон.

Мата выступал под номером 8 с 2015 года, когда он перешел на «Олд Траффорд» из «Челси».

Свой номер также получил новичок «Юнайтед» Тирелл Маласия, в сезоне 2022/23 он будет выступать с числом 12 на форме.

О переходе 22-летнего фулбека из «Фейенорда» было объявлено во вторник на этой неделе, а в следующий вторник он может впервые сыграть за «красных дьяволов» в товарищеском матче с «Ливерпулем».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные