Агент Де Йонга собирается в Лондон для переговоров о трансфере Френки

Согласно информации надежного испанского издания Diario AS, агент Френки де Йонга в эту субботу отправится в Лондон, чтобы обсудить возможный переход Френки как в «Манчестер Юнайтед», так и в «Челси».

Тодд Боэли, новый владелец «синих», как сообщается, запланировал встречу с агентом голландца, чтобы попытаться перехватить Френки у «МЮ».

Болельщиков «красных дьяволов» может успокоить личная заинтересованность Де Йонга в воссоединении с Эриком тен Хагом на «Олд Траффорд».

«МЮ» готов отдать за Френки примерно 65 миллионов евро, однако сумма может увеличиться до 85 миллионов за счет надбавок.

При этом необходимо учитывать, что «Челси» при финансовой поддержке Боэли спокойно может предложить более высокий гонорар, а также более высокую зарплату для 25-летнего футболиста.

Переговоры «МЮ» и «Барсы» протекают слишком медленно, а интерес со стороны «Челси» значительно усложняет ситуацию для «красных дьяволов».