В «МЮ» началась эпоха микроменеджмента. 4 новых правила в команде тен Хага

О демократии Сульшера можно забыть.

Эрик тен Хаг издал ряд строгих правил для игроков « Манчестер Юнайтед» в преддверии нового сезона.

По сообщению Mirror, он надеется повысить уровень дисциплины в «Манчестер Юнайтед» после ужасного прошлого сезона в Премьер-лиге.

Голландец сказал игрокам «Манчестер Юнайтед», что они будут исключены из состава, если опоздают на тренировки или командные встречи, независимо от их регалий и репутации.

Игрокам НЕ разрешается употреблять алкоголь в течение игровой недели, чтобы быть в наилучшей физической форме в день матча.

52-летний футболист также обновил меню на тренировочной базе клуба. Говорят, что он хочет, чтобы еду готовили командные повара, и запретил игрокам использовать личных поваров на базе. В меню Carrington при этом стало намного больше рыбы и овощей.

Индекс массы тела будет проверяться ежемесячно, и игроки должны обращаться непосредственно к нему, а не к своим агентам, если у них есть какие-то жалобы.

Скрупулезный подход Тен Хага — это попытка выжать максимум из своих игроков в преддверии сезона 2022/23.