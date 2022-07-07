Глейзеры согласились продать Роналду. Они не хотят конфликтовать с игроком и портить репутацию

Болельщики, судя по всему, тоже не против.

«Манчестер Юнайтед » смирился с необходимостью продать Криштиану Роналду этим летом, утверждает Нил Кастис из The Sun.

«Красные дьяволы» поняли, что не могут удержать 37-летнего футболиста против его воли на «Олд Траффорд», если он не захочет остаться. Владельцы клубы не хотят создавать вокруг «МЮ» нездоровую атмосферу.

Теперь они готовы уступить его требованиям о трансфере и отпустить его, если получат достойное предложение.

Несмотря на то, что Эрик тен Хаг рассчитывал на Рона в предстоящем сезоне, непопадание в Лигу чемпионов является основной причиной, по которой Криш хочет уйти.

Он хочет играть на высшем уровне, пока его возраст и физическое состояние это позволяют, и не верит, что «Юнайтед» сможет соответствовать его амбициям.