Магуайр лайкнул пост о снижении зарплаты Роналду

Было замечено, что Харри Магуайру понравился пост SportBible о снижении зарплаты Роналду.

У каждого есть полное право не согласиться с нападающим и обвинить его в том, что он настаивает на уходе с «Олд Траффорд», но капитан, лайкнувший пост о звезде, которая может уйти, - это довольно странно.