Магуайр лайкнул пост о снижении зарплаты Роналду

Сэмюэл Лакхерст из MEN сообщил, что Криштиану Роналду, как и другим игрокам «Юнайтед», сократили заработную плату после того, как клуб не попал в Лигу чемпионов.
По словам репортера, сокращение зарплаты способствовало желанию португальца покинуть клуб, поскольку он был «расстроен» этим.
Мы не знаем, правда это или нет, но в этой драматической саге есть еще один поворот.
Было замечено, что Харри Магуайру понравился пост SportBible о снижении зарплаты Роналду.
Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Юнайтед» положительно оценивают уход Роналду, полагая, что это раскроет их творческий потенциал на поле.
Также было сказано, что Криштиану «абсолютно устал» от плохого менталитета в «Юнайтед».
У каждого есть полное право не согласиться с нападающим и обвинить его в том, что он настаивает на уходе с «Олд Траффорд», но капитан, лайкнувший пост о звезде, которая может уйти, - это довольно странно.
Комментарии