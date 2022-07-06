Тен Хаг «передает знания» Гарнеру на тренировке «МЮ», болельщики в восторге

Гарнер провел прошлый сезон в аренде в «Ноттингем Форест» и сыграл ключевую роль в их выходе в АПЛ.

Многие считали, что Гарнер проведет второй сезон на «Сити Граунд», сыграв 49 матчей во всех соревнованиях, но вместо этого команда Стива Купера подписала в аренду вратаря «Юнайтед» Дина Хендерсона.

Правила Премьер-лиги означают, что Гарнер не может вернуться в «Форест», поскольку они не могут арендовать более одного игрока из одного клуба.

На кадрах, размещенных в аккаунте «Юнайтед» в твиттере, можно увидеть, как Тен Хаг подходит к Гарнеру, чтобы поговорить после тренировки.

Он взял Гарнера за руку и начал ему что-то объяснять: «Передача знаний».

Passing on knowledge 🧠⚽️ 🔴 @JGarnerr96#MUFC || #MUAcademy pic.twitter.com/pdjX44vxde — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2022 Болельщики считают, что в следующем сезоне 21-летний игрок сыграет большую роль, чем предполагалось, и отчаянно хотят увидеть его развитие.

Один из них прокомментировал: «Почему меня всегда трогают видео с тренировками Эрика тен Хага?»

Другой сказал: «Я могу сказать, что у него есть план на него».