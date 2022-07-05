«Это больно»: официальный твиттер-аккаунт Лиги Европы случайно затроллил «МЮ»

Большая часть основного состава «Манчестер Юнайтед» вернулась в расположение клуба в понедельник, наконец стартовала подготовка к сезону.
«Красные дьяволы» опубликовали в социальных сетях несколько фотографий звездных игроков, вернувшихся к тренировкам.
Reds in the house! 📍#MUFC pic.twitter.com/aqdDcFhYgh— Manchester United (@ManUtd) 4 июля 2022 г.
А официальный твиттер-аккаунт Лиги Европы запостил фото Фернандеша с подписью: «Предсезонка начинается сейчас».
Pre-season starts now 👊#UEL pic.twitter.com/6gRV32Lygf— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 5 июля 2022 г.
Разумеется, никто и не думал преднамеренно издеваться над «Манчестер Юнайтед», но получилось весьма забавно, согласитесь. Фанаты «красных дьяволов», конечно, расстроены тем, что их любимый клуб не смог попасть в ЛЧ, однако отреагировали на случайную шутку с пониманием.
Вот несколько комментариев болельщиков:
«Черт, а это больно».
«Это троллинг высшего уровня».
«Админ знает свое дело».
«Я думал, это фейковый аккаунт. А вот и нет».
«Можете уже перестать писать об этом?».
«Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге Европы, так как в прошлом сезоне клуб не смог попасть в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» расположились на шестом месте в АПЛ, отстав от «Тоттенхэма», занявшего четвертое место, на 13 очков.
Призываем болельщиков «МЮ» не падать духом и вспомнить 2017 год, когда «красные дьяволы» подняли над головой кубок Лиги Европы. Думается, Тен Хаг справится с поставленной задачей не хуже Моуринью.
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