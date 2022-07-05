«Это больно»: официальный твиттер-аккаунт Лиги Европы случайно затроллил «МЮ»

Большая часть основного состава «Манчестер Юнайтед» вернулась в расположение клуба в понедельник, наконец стартовала подготовка к сезону.

«Красные дьяволы» опубликовали в социальных сетях несколько фотографий звездных игроков, вернувшихся к тренировкам.

А официальный твиттер-аккаунт Лиги Европы запостил фото Фернандеша с подписью: «Предсезонка начинается сейчас».

Разумеется, никто и не думал преднамеренно издеваться над «Манчестер Юнайтед», но получилось весьма забавно, согласитесь. Фанаты «красных дьяволов», конечно, расстроены тем, что их любимый клуб не смог попасть в ЛЧ, однако отреагировали на случайную шутку с пониманием.

Вот несколько комментариев болельщиков:

«Черт, а это больно».

«Это троллинг высшего уровня».

«Админ знает свое дело».

«Я думал, это фейковый аккаунт. А вот и нет».

«Можете уже перестать писать об этом?».

«Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге Европы, так как в прошлом сезоне клуб не смог попасть в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» расположились на шестом месте в АПЛ, отстав от «Тоттенхэма», занявшего четвертое место, на 13 очков.

Призываем болельщиков «МЮ» не падать духом и вспомнить 2017 год, когда «красные дьяволы» подняли над головой кубок Лиги Европы. Думается, Тен Хаг справится с поставленной задачей не хуже Моуринью.