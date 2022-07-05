Эриксен вот-вот станет игроком «МЮ». Болельщики «Тоттенхэма» уже начали сжигать его футболки

Переход Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед» согласован.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что датчанин подпишет контракт сроком до июня 2025 года. 30-летнему футболисту осталось лишь подписать необходимые для перехода документы и пройти медосмотр.

В понедельник Эриксен сообщил о своем решении «Брентфорду» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт будет подписан на этой неделе, медосмотр уже запланирован. Эриксен напрямую контактировал с Эриком тен Хагом, и общение с тренером «МЮ» стало ключевым фактором при принятии решения.

«Манчестер Юнайтед» планирует на этой неделе объявить о трансферах Эриксена и Тирелла Маласиа.

Во второй части минувшего сезона Кристиан провел 11 матчей в АПЛ за «Брентфорд», забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Как только эта новость появилась в СМИ, болельщики "Тоттенхэма" обрушились с критикой на датчанина, а некоторые решили сжечь футболки с его фамилией.