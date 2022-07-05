Роналду не прибыл на базу «МЮ» во вторник, его участие в турне по Тайланду под вопросом

Португалец продолжает накалять ситуацию в команде.

Как сообщает The Athletic, Криштиану Роналду не ожидается на базе « Манчестер Юнайтед » в Каррингтоне во вторник, 5 июля.

В понедельник он пропустил тренировку по «семейным причинам», о чем клубу было сообщено заранее. Он был замечен на тренировке сборной Португалии в Лиссабоне.

В этих условиях пока неизвестно, примет ли Роналду участие в турне «Юнайтед» по Таиланду. Команда отправляется в Бангкок в пятницу.

Нападающий хочет покинуть «Олд Траффорд» после того, как команда не смогла обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.