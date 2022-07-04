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Роналду все ближе к уходу из «МЮ». Криш отказался прибыть на сбор команды

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Сегодня «Манчестер Юнайтед» должен был собраться в полном составе.

По словам надежного источника Сэмюэля Лакхерста, «Манчестер Юнайтед» не ожидает, что Криштиану Роналду прибудет сегодня в Кэррингтон.

При этом, другие игроки, участвовавшие в международных играх в июне, должны присоединиться к команде сегодня – ранее они, как и Роналду, получили дополнительные дни отпуска из-за матчей за сборные..

До этого сообщалось, что «красные дьяволы» сообщили нападающему, что он должен присоединиться к клубу до турне по Таиланду, которое начнется в пятницу.

Если он действительно не появится, это подольет масла в огонь слухов, связывающих его с летним уходом с «Олд Траффорд». Возможно,  португалец готов к обострению ситуации, чтобы покинуть клуб.

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