Роналду все ближе к уходу из «МЮ». Криш отказался прибыть на сбор команды

Сегодня «Манчестер Юнайтед» должен был собраться в полном составе.

По словам надежного источника Сэмюэля Лакхерста, «Манчестер Юнайтед» не ожидает, что Криштиану Роналду прибудет сегодня в Кэррингтон.

При этом, другие игроки, участвовавшие в международных играх в июне, должны присоединиться к команде сегодня – ранее они, как и Роналду, получили дополнительные дни отпуска из-за матчей за сборные..

До этого сообщалось, что «красные дьяволы» сообщили нападающему, что он должен присоединиться к клубу до турне по Таиланду, которое начнется в пятницу.

Если он действительно не появится, это подольет масла в огонь слухов, связывающих его с летним уходом с «Олд Траффорд». Возможно, португалец готов к обострению ситуации, чтобы покинуть клуб.