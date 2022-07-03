Осимхен, Шик и еще 3 нападающих, которые могут заменить Роналду в «МЮ»

Криштиану Роналду дал понять, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», если поступит хорошее предложение. Если он действительно покинет клуб этим летом, вот список потенциальных нападающих, которыми Эрик тен Хаг мог бы его заменить.

Тен Хаг привык работать с такими форвардами, как Аллер, поэтому будем искать игроков, которые соответствуют его требованиям.

Доминик Калверт-Льюин

Он пропустил половину прошлого сезона из-за травмы, но отсутствие форварда, несомненно, ощущалось в «Эвертоне».

Перед прошлым сезоном он забил 16 голов в 33 играх в АПЛ, играя за очень посредственную команду «Эвертона».

Виктор Осимхен

Нигерийского нападающего часто сравнивают с Дрогба, Это’О и Лукаку из-за его огромной скорости и силы. Его заходы в штрафную и впечатляющие прыжки позволяют ему регулярно забивать головой.

Осимхен забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 32 играх во всех турнирах за «Наполи» в прошлом сезоне. В 23 года у игрока определенно есть потенциал стать серьезным бомбардиром.

Патрик Шик

Все помнят его гол с центра поля на последнем Евро за Чехию. Он завершает невероятный сезон в леверкузенском «Байере», забив 24 гола в 27 матчах чемпионата. Шику 26 лет, поэтому он достаточно скоро достигнет своего расцвета, а это означает, что его ценность резко возрастет, если он продолжит играть на таком же уровне.

Джонатан Дэвид

Дэвид — типичный игрок штрафной, но с дополнительным преимуществом в виде невероятной скорости. Он забил 15 голов в 38 матчах чемпионата за «Лилль» в прошлом сезоне. И ему всего 22 года.

Отличное движение без мяча, способность забивать любой ногой и хорошее владение воздухом потенциально сделали бы его подходящим игроком в команде Тен Хага.

Джанлука Скамакка

Скамакка — еще один высоко оцененный нападающий итальянской лиги, забивший в прошлом сезоне 16 голов.