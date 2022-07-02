Де Йонг, Маласиа, Эриксен? Как может выглядеть состав «МЮ» в новом сезоне

Посмотрим, как команда может выстроиться, если будут сделаны все четыре приобретения.

Вариант 1:

Маласиа может заменить Люка Шоу на позиции левого защитника, а Френки, скорее всего, сыграет роль опорного полузащитника.

Мартинес, вероятно, будет играть вместе с Рафаэлем Вараном в центре защиты, а Эриксен сыграет с Бруну Фернандешем в центре поля.

Вариант 2: альтернатива

Как можно увидеть, на каждую позицию будет еще один игрок, который готов выйти в старте в случае травм.