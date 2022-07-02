Де Йонг, Маласиа, Эриксен? Как может выглядеть состав «МЮ» в новом сезоне

«Манчестер Юнайтед», похоже, наконец-то начал двигаться в трансферном направлении и стремится быстро добиться своих целей.
«Красные дьяволы» намерены подписать левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласиа в качестве первого летнего подписания, и ожидается, что после этого будет еще несколько покупок.
«МЮ» также ведет переговоры, чтобы наконец завершить подписание контракта с Френки де Йонгом из «Барселоны», Эрик тен Хаг считает его своей ключевой целью.
Также клуб хочет бесплатно подписать Кристиана Эриксена и защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.
Посмотрим, как команда может выстроиться, если будут сделаны все четыре приобретения.
Вариант 1:
Маласиа может заменить Люка Шоу на позиции левого защитника, а Френки, скорее всего, сыграет роль опорного полузащитника.
Мартинес, вероятно, будет играть вместе с Рафаэлем Вараном в центре защиты, а Эриксен сыграет с Бруну Фернандешем в центре поля.
Вариант 2: альтернатива
Как можно увидеть, на каждую позицию будет еще один игрок, который готов выйти в старте в случае травм.
Фред может меняться с Эриксеном, Харри Магуайр может заменить Мартинеса. Скотт Мактомини может играть в опорной зоне вместо Де Йонга, если это необходимо, а Донни ван де Бек может играть на месте Фернандеша в полузащите.
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