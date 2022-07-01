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«В Манчестере куча мест для проведения свадеб», ― фанаты «МЮ» забавно реагируют на новость об обручении Френки де Йонга

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Френки де Йонг сделал предложение своей девушке Микки Кимени во время их отпуска в Лас-Вегасе.

Микки и Френки знакомы с детства, девушка разделила с Де Йонгом все его взлеты и падения. Наконец пара решили официально узаконить свои отношения.

Полузащитник «Барселоны» поделился радостной новостью в соцсетях, но болельщиков «Манчестер Юнайтед», кажется, мало интересует личная жизнь голландца. Фанаты «красных дьяволов» обрушили на Френки тонну комментариев с одной единственной просьбой – как можно скорее переехать в Манчестер. Вот несколько комментов:

«Хорошо. Теперь тебя ждет "Манчестер Юнайтед"».

«Переходи в "Юнайтед"».

«Ждем тебя на "Олд Траффорд"».

«В Манчестере есть куча мест для проведения свадеб, Френки».

«Будете жить долго и счастливо в Манчестере, да?».

Переход Френки в «МЮ» еще не подтвержден, но «красные дьяволы» достигли определенного успеха в переговорах с «Барселоной». Очевидно, Тен Хаг ждет подписания Де Йонга не меньше, чем фанаты «красных дьяволов».

 

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