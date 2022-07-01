14 тысяч евро за полотенца, 4 тысячи за очки. Криштиану Роналду потратил на отпуск с семьей 27 миллионов евро

С семьей отдыхает на Майорке, в клуб летает на Ибицу.

Marca раскрыла некоторые подробности того, насколько затратным стал отпуск для звезды «Манчестер Юнайтед».

14 000 евро португалец потратил на полотенца, в отпуске Роналду решил обновить себе солнцезащитные очки – новую пару доставили на Майорку за 4000 евро. На остров Криш прибыл на своем частном самолете, а время проводил на собственной яхте.

По данным Marca, самолет оценивается примерно в 22 миллиона евро, а яхта обошлась звезде «Манчестер Юнайтед» в 6,5 миллиона евро. По подсчетам Ya son las ocho, в общей сложности все прелести жизни для такого времяпрепровождения в отпуске обошлись Рону в сумму около 27,6 миллиона евро, разумеется, включая самолет и яхту.

При этом Роналду не забывал тренироваться и поддерживать себя в форме.

По информации Manchester Evening News , он с сыном Криштиану Роналду-младшим тренировался на стадионе «Майорки», местной команды Ла Лиги, когда-то открывшей миру Самуэля Это’О.