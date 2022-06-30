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Роналду – топовый агент! Одним звонком убедил сразу двух игроков перейти в «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Однажды Криштиану Роналду отлично поработал агентом для «МЮ». Он позвонил двум  трансферным целям «Манчестер Юнайтед » и убедил их присоединиться к клубу, опередив «Арсенал».

Сэр Алекс Фергюсон в свое время поручил пятикратному обладателю «Золотого мяча»  помочь заключить контракты с бразильскими близнецами Рафаэлем и Фабио да Силва.

Рафаэль рассказал  подкасту UTD , что ему позвонил Криш. Бразилец тогда был подростком, и его это впечатлило.

«Он позвонил мне на телефон, и я никогда этого не забуду», — сказал Рафаэль, который сейчас играет за «Ботафого». Я говорил: «Кто это?» Номер был полностью из нулей, мне никогда не звонили так. 

Он просто поприветствовал меня, а я побежал к своему автобусу со словами: «это Роналду, это Роналду! Он зовет нас поговорить! Он просто сказал: «Я звоню, чтобы сказать вам, ребята: переходите в «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам тут понравится». Я не мог поверить. Это было потрясающе».

Фабио поделился похожей историей в 2020 году и объяснил, что Роналду помог им как с языковым барьером, так и с проблемами уверенности.

Рафаэль стал стартовым правым защитником «Юнайтед» после ухода на пенсию Гари Невилла и выиграл три титула АПЛ за время своего пребывания на «Олд Траффорд». Он уехал в Лион в 2015 году  после того, как оказался не нужен Луи ван Галу.

Фабио получил только одну медаль АПЛ в сезоне 2010/2011 годах, а затем провел время в аренде в «Куинз Парк Рейнджерс». Он был продан в «Кардифф Сити» в 2014 году и сейчас играет за «Нант» в Лиге 1.

«Арсенал» был серьезным соперником «МЮ» в 2000-х, и Фергюсон не хотел уступать Арсену Венгеру двух молодых звезд.

«Красные дьяволы» быстро перехватили братьев у бразильского «Флуминезе».

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