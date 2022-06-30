Роналду – топовый агент! Одним звонком убедил сразу двух игроков перейти в «МЮ»

Сэр Алекс Фергюсон в свое время поручил пятикратному обладателю «Золотого мяча» помочь заключить контракты с бразильскими близнецами Рафаэлем и Фабио да Силва.

Рафаэль рассказал подкасту UTD , что ему позвонил Криш. Бразилец тогда был подростком, и его это впечатлило.

«Он позвонил мне на телефон, и я никогда этого не забуду», — сказал Рафаэль, который сейчас играет за «Ботафого». Я говорил: «Кто это?» Номер был полностью из нулей, мне никогда не звонили так.

Он просто поприветствовал меня, а я побежал к своему автобусу со словами: «это Роналду, это Роналду! Он зовет нас поговорить! Он просто сказал: «Я звоню, чтобы сказать вам, ребята: переходите в «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам тут понравится». Я не мог поверить. Это было потрясающе».