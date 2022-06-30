Адвокат Криштиану Роналду требует от представителя Кэтрин Майорги компенсацию в размере 626 000 USD

Associated Press сообщает, что адвокат Криштиану Роналду обратился в американский суд, чтобы обязать представителей Кэтрин Майорги выплатить 626 000 USD в качестве компенсации за моральный ущерб футболисту. Напомним, что Майорга проиграла судебный процесс против Криштиану, в котором она требовала миллионы долларов.

Майорга утверждала, что звезда «МЮ» изнасиловал ее во время вечеринки в 2009 году, Роналду отрицал обвинения.

Питер Кристиансен, представляющий Роналду, обратился к судье Дженнифер Дорси после того, как она закрыла дело за «ненадлежащее использование и утечку украденных документов».

Дорси признала виновным адвоката Майорги Лесли Марка Стовалла, в недобросовестном поведении за утечку секретных документов по расследованию дела.

Судья посчитала, что было бы несправедливо наказывать Майоргу за неправомерные действия ее адвокатов, но похоже, что теперь Стовалл столкнулся с более серьезной проблемой.

«Учитывая злоупотребления и вопиющие проступки Стовалла, он должен нести личную ответственность и обеспечить компенсацию морального ущерба Роналду за то, что ему пришлось защищаться от его недобросовестного поведения», - говорится в заявлении адвоката Криштиану Питера Кристенсена.