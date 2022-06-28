Стал известен первый новичок «МЮ». Болельщикам «дьяволов» уже не смешно

"Ливерпуль" подписал Нуньеса, "Сити" Холанда, а у "МЮ" до сих пор ни одно новичка.

При этом команду покинули среди прочих Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Неманья Матич, но ни одного нового футболиста в команде им на замену так и не появилось.

Тот самый Нуньес, Витинья из "Спортинга", Фрэнки Де Йонг из "Барселоны" , Антони и Тимбер из "Аякса" - руководство "МЮ" генерит множество слухов, но ни одного перехода так и не удалось совершить до начала предсезонных сборов.

Болельщикам "МЮ" остается уповать на то, что трансферное окно будет открыто еще два месяца и постить в Твиттер забавные фото с игроком с фамилией Nobodinho.