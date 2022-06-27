Марсьяль и Ван де Бек вернулись в «МЮ» после аренд: команда уже собралась на базе

Игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись в Каррингтон на старт предсезонной кампании в понедельник, 27 июня.
И хотя некоторые члены команды все еще наслаждаются продолжительным отпуском, большая часть игроков уже вернулась.
"Красные дьяволы" пока будут работать в Манчестере, а в следующем месяце отправятся в предсезонный тур по Азии и Австралии.
Марсьяль вернулся из аренды в "Севилье":
Ван де Бек счастлив работать со своим новым-старым тренером. Он тоже вернулся после полугодичной аренды в "Эвертоне".
Молодой талант Алехандро Гарначо будет работать с основой:
Брэндон Уильямс вернулся из аренды в "Норвиче":
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