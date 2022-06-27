United Tweets
Блог

Марсьяль и Ван де Бек вернулись в «МЮ» после аренд: команда уже собралась на базе

Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись в Каррингтон на старт предсезонной кампании в понедельник, 27 июня.

И хотя некоторые члены команды все еще наслаждаются продолжительным отпуском, большая часть игроков уже вернулась.

"Красные дьяволы" пока будут работать в Манчестере, а в следующем месяце отправятся в предсезонный тур по Азии и Австралии.

Марсьяль вернулся из аренды в "Севилье":

Ван де Бек счастлив работать со своим новым-старым тренером. Он тоже вернулся после полугодичной аренды в "Эвертоне".

Молодой талант Алехандро Гарначо будет работать с основой:

Брэндон Уильямс вернулся из аренды в "Норвиче":

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные