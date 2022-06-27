Марсьяль и Ван де Бек вернулись в «МЮ» после аренд: команда уже собралась на базе

И хотя некоторые члены команды все еще наслаждаются продолжительным отпуском, большая часть игроков уже вернулась.

"Красные дьяволы" пока будут работать в Манчестере, а в следующем месяце отправятся в предсезонный тур по Азии и Австралии.

Марсьяль вернулся из аренды в "Севилье":

Ван де Бек счастлив работать со своим новым-старым тренером. Он тоже вернулся после полугодичной аренды в "Эвертоне".

Молодой талант Алехандро Гарначо будет работать с основой:

Брэндон Уильямс вернулся из аренды в "Норвиче":