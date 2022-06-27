«МЮ» весь сезон конфликтовал из-за капитанства Магуайра. Погба это бесило, Роналду хотел повязку себе

Прошлый сезон вряд ли мог закончиться хуже для «Юнайтед», поскольку они финишировали шестыми, а их бестрофейная серия продлилась до пятого сезона.

Помимо всех этих ужасов, есть еще и проблемы в раздевалке. Команда была разделена после разногласий по поводу капитанства. Разногласия провоцировал Криштиану Роналду, что расстроило Харри Магуайра.

Ситуация набрала пик когда Ральф Рангник возглавил команду по ходу сезона. Немец был в шоке от происходящего в команде даже перестал в какой-то момент разговаривать с Джоном Мертоу.

Рангник не чувствовал, что получил необходимую ему поддержку, и многие игроки не брали на себя ответственность за свою игру.

Проблема с капитанством никуда не денется, но теперь решать ее придется Эрику тен Хагу. И Роналду, и Магуайр, скорее всего останутся в команде на следующей сезон, так что голландцу нужно будет делать выбор.

А ведь есть еще Давид де Хеа, который прекрасно провел прошлый сезон и уже носил капитанскую повязку.

Но, по крайней мере, в команде уже точно не будет Поля Погба. С ним было тоже уйма проблем в прошло сезоне. Один болельщик "МЮ" вспоминает на Реддите:

"Я помню матч, в котором Магуайр случайно ударил Погба ногой по голове, и Погба выглядел таким раздраженным, что жестикулировал и сердито жаловался Роналду, а Криштиану будто иронично говорил: «Да, я знаю, знаю».