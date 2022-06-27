Очередная рокировка в Манчестере: Погба продает свой дом Холанду

Особняк в Чешире обойдется норвежцу в 3 миллиона фунтов.

Эрлинг Хааланд в настоящее время подыскивает себе дом в Англии после перехода в «Манчестер Сити» этим летом.

Как сообщает Daily Mirror, он ведет переговоры о покупке роскошного особняка за 3 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащий бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба .

Дом можно также арендовать за 30 000 фунтов стерлингов в месяц, пока неизвестно, решит ли Холанд купить его у Погба или взять в аренду.

Француза, как и Холанда, представляет агентство ныне покойного Мины Райолы. Поль вот-вот должен вернуться в «Ювентус» в качестве свободного агента - его контракт с "МЮ" не продлен. Это означает, что он больше не будет пользоваться огромным домом с пятью спальнями в Чешире.

Особняк включает в себя ультрасовременный тренажерный зал, бассейн с подогревом, игровую комнату и сауну.

Здесь также есть широко разрекламированная Paul Pogba (PP) Arena — крытое футбольное поле c мини-воротами, электронным табло, светодиодным освещением и логотипом Погба в центре.