Очередной камбэк Роналду: Криш может вернуться в «Спортинг»

Интересные новости поступают из Португалии. Кажется, «Спортинг» пытается вернуть в клуб Криштиану Роналду.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом спустя 13 лет разлуки. Вопреки ужасной кампанию «красных дьяволов», Криш сумел произвести впечатление. В своём первом сезоне после возвращения в Манчестер пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 24 гола.

Однако сейчас Роналду обеспокоен отсутствием успеха у «МЮ» на трансферном рынке и португалец, кажется, раздумывает над уходом.

Сообщалось, что Криш рассматривает «Баварию», «Рому» и «Челси». Но в игру внезапно вступил серый кардинал ― португальский «Спортинг», который хочет вернуть футболиста в Лиссабон.

Британский таблоид The Sun опубликовал следующее сообщение от источника издания: «В "Спортинге" знают, что Роналду любит выигрывать трофеи. На данный момент "МЮ" не светит ничего такого, а часики Роналду тикают. Что может быть лучше для завершения карьеры, чем вернуться домой и играть в Португалии? Руководство клуба навело справки и сообщило Роналду, что команда заинтересована в том, чтобы он покинул Манчестер».

Действительно, «красные дьяволы» последний раз брали трофей ещё в 2018 году, а «Спортинг» в прошлом сезоне сумел занять второе место в чемпионате страны, отстав от «Порту» всего на шесть очков, а в 2021 году выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Сейчас у «Спортинга» объективно больше шансов на трофей, чем у команды Эрика тен Хага.

Бывший клуб был Роналду уже связывался с португальцем в апреле 2021 года, об этом говорила мама Криша: «Я собираюсь поехать в Турин и поговорить с ним. В следующем году он будет играть в Алваладе (район, входящий в округ Лиссабона — прим. ред.), я его уговорю, он вернется».

Мы знаем, что Роналду в итоге всё же уехал из Турина, но совсем не в Лиссабон.