У Невилла бомбит: раскритиковал Глейзеров, которые вывели дивиденды из клуба после кошмарного сезона

Невилл написал в твиттере: «Вывод 11 миллионов фунтов стерлингов на данный момент — это проигрыш. Эти 11 миллионов фунтов стерлингов необходимы клубу во многих областях.

Другая потеря заключается в том, что теперь они будут переплачивать, чтобы успокоить критиков/фанатов/медиа за игроков, которые не так хороши, как у наших конкурентов. Которые, кстати, покупают их гораздо дешевле, что еще больше истощает нас».

Сообщается, что «красные дьяволы» все еще пытаются определиться с трансферными целями и бюджетом на эти цели. На фоне этого вывод денег от Глейзеров звучит как что-то очень странное.

«МЮ» еще не сделал ни одного подписания в летнее окно, в то время как «Ливерпуль» подписал Дарвина Нуньеса, а «Манчестер Сити» купил Эрлинга Холанда .

Владельцы «Ман Юнайтед» выплатили себе 11 млн фунтов из средств клуба в качестве дивидендов. С 2016 года общая сумма выплат «МЮ» в пользу Глейзеров достигла 122 млн фунтов, за 10 лет – 282 миллиона.

Фанаты тоже в шоке: «Сегодня Глейзеры выплачивают себе львиную долю дивидендов в размере 11 млн фунтов по окончании одного из худших сезонов на нашей памяти. Награда за неудачу – это плохая практика в любом бизнесе, и она совершенно неприемлема, учитывая нынешнее положение вещей в «Юнайтед». Траст проводит стратегию взаимодействия с клубом и его владельцами, чтобы голос болельщиков был сильнее, но эта неоправданная плата. Мы будем подчеркивать это и требовать ответов на наших прямых встречах, а также через наших представителей в консультативном совете и форуме болельщиков».