«Я никогда не делил постель с Фергюсоном»: Ховард Уэбб отрицает, что подсуживал «МЮ»

Ховард Уэбб был судьей АПЛ в течение 11 лет, провел 296 игры в высшем дивизионе и получил высшую награду в виде финала чемпионата мира 2010 года.

Cуществовало мнение, что Уэбб подсуживал «Юнайтед» и вообще топил за них.

В январе 2011 года вингер «Ливерпуля» Райан Бабель стал первым игроком Премьер-лиги, оштрафованным за использование твиттера после того, как он опубликовал там отфотошопленную фотографию Уэбба в футболке «МЮ» с подписью: «И они называют его одним из лучших судей?"

Несмотря на извинения за этот пост, который последовал после поражения "Ливерпуля" от «Юнайтед» со счетом 0:1, Бабель был оштрафован на 10 000 фунтов стерлингов за ненадлежащее поведение.

Уэбб в своей автобиографии ответил на утверждения о том, что он поддерживал «Юнайтед», говоря, что на самом деле он фанат Ротерхэма.

«Давайте проясним раз и навсегда. Вопреки тому, что вы могли видеть в интернете, я никогда не делил постель с сэром Алексом Фергюсоном.

За пределами «Олд Траффорд» нет моей статуи. Моих детей зовут не Рио, Уэйн и Криштиану.

На моей левой ягодице нет татуировки красного дьявола. Единственный «Юнайтед», за которого я когда-либо болел - это «Ротерхэм».