«Я никогда не делил постель с Фергюсоном»: Ховард Уэбб отрицает, что подсуживал «МЮ»

Ховард Уэбб был судьей АПЛ в течение 11 лет, провел 296 игры в высшем дивизионе и получил высшую награду в виде финала чемпионата мира 2010 года.
Cуществовало мнение, что Уэбб подсуживал «Юнайтед» и вообще топил за них.
В январе 2011 года вингер «Ливерпуля» Райан Бабель стал первым игроком Премьер-лиги, оштрафованным за использование твиттера после того, как он опубликовал там отфотошопленную фотографию Уэбба в футболке «МЮ» с подписью: «И они называют его одним из лучших судей?"
Несмотря на извинения за этот пост, который последовал после поражения "Ливерпуля" от «Юнайтед» со счетом 0:1, Бабель был оштрафован на 10 000 фунтов стерлингов за ненадлежащее поведение.
Уэбб в своей автобиографии ответил на утверждения о том, что он поддерживал «Юнайтед», говоря, что на самом деле он фанат Ротерхэма.
«Давайте проясним раз и навсегда. Вопреки тому, что вы могли видеть в интернете, я никогда не делил постель с сэром Алексом Фергюсоном.
За пределами «Олд Траффорд» нет моей статуи. Моих детей зовут не Рио, Уэйн и Криштиану.
На моей левой ягодице нет татуировки красного дьявола. Единственный «Юнайтед», за которого я когда-либо болел - это «Ротерхэм».
В интервью The Athletic Уэбб рассказал, что единственным решением, которое он хотел бы изменить, был пенальти, который он дал «Юнайтед» в победе над «шпорами» со счетом 5:2.
Это произошло в 2009 году, и Уэбб сказал, что «знал, что ошибся». «Юнайтед», проигрывая 0:2 к перерыву, реализовал пенальти благодаря Криштиану Роналду и после этого уверенно выиграл.
Уэбб объяснил: «В течение нескольких секунд стало очевидно, что я принял неправильное решение.
Я просто надеялся, что Роналду не забьет пенальти».
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