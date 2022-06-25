Магуайр женился на возлюбленной детства. Скромная церемония прошла во Франции

Харри Магуайр женился на девушке, с которой встречался с самого детства. Церемония прошла в старинном замке во Франции, Магуайры решили отметить свой праздник в узком кругу среди близких.

Женой капитана «Манчестер Юнайтед» стала Ферн Хокинс. Харри и Ферн вместе с подросткового возраста, у них есть две дочери ― Лилли Сэйнт и Пайпер Роуз.

Сообщается, что на свою свадьбу Харри прибыл на частном самолете в сопровождении примерно 30 гостей, среди которых были члены семьи и друзья футболиста.

Судя по тому, что гостям было запрещено пользоваться мобильными телефонами во время свадьбы, Магуайры не хотели привлекать много внимания к своему торжеству. Однако Харри и Ферн в своих соцсетях поделились несколькими фотографиями с церемонии.

Поздравляем молодых!