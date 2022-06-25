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Фанаты «МЮ» планируют акцию протеста перед первой игрой Тен Хага на «Олд Траффорд»

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Группа фанатов «Манчестер Юнайтед» планирует провести акцию протеста за пределами «Олд Траффорд» перед первым домашним матчем Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов». 

Матч состоится 31 июля, «МЮ» встретится с «Райо Вальекано». Игра с испанцами станет частью предсезонной подготовки  «красных дьяволов» к грядущему сезону Премьер-лиги.

Болельщики планируют приехать к стадиону за несколько часов до начала матча. Фанаты хотят собраться вместе и выразить своё недовольство владельцами клуба ― семьей Глейзеров. 

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Многих фанатов возмутило поведение Глейзеров, которые выплатили себе 11 млн фунтов стерлингов из бюджета клуба в качестве дивидендов, несмотря на то, что команде необходимо вкладывать деньги в трансферы. 

Недовольство болельщиков вылилось в акцию протеста под названием Glazers Out.

Фанатское объединение «1958 » в пятницу посетило офис «МЮ» в Лондоне, чтобы мирно выразить недовольство Глейзерами. Болельщики планируют увеличивать масштаб и количество акций протеста по мере приближения нового сезона.

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