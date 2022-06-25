Фанаты «МЮ» планируют акцию протеста перед первой игрой Тен Хага на «Олд Траффорд»

Группа фанатов «Манчестер Юнайтед» планирует провести акцию протеста за пределами «Олд Траффорд» перед первым домашним матчем Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов».

Матч состоится 31 июля, «МЮ» встретится с «Райо Вальекано». Игра с испанцами станет частью предсезонной подготовки «красных дьяволов» к грядущему сезону Премьер-лиги.

Болельщики планируют приехать к стадиону за несколько часов до начала матча. Фанаты хотят собраться вместе и выразить своё недовольство владельцами клуба ― семьей Глейзеров.

Многих фанатов возмутило поведение Глейзеров, которые выплатили себе 11 млн фунтов стерлингов из бюджета клуба в качестве дивидендов, несмотря на то, что команде необходимо вкладывать деньги в трансферы.

Недовольство болельщиков вылилось в акцию протеста под названием Glazers Out.

Фанатское объединение «1958 » в пятницу посетило офис «МЮ» в Лондоне, чтобы мирно выразить недовольство Глейзерами. Болельщики планируют увеличивать масштаб и количество акций протеста по мере приближения нового сезона.