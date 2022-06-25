Отдал свой Мерседес, живет скромно, а еще прячет трофеи, чтобы не выпендриваться. Болельщиков «МЮ» зацепили истории о Де Йонге — теперь ждут трансфер Фрэнки

Ходит множество слухов о переходе 25-летнего Де Йонга в «МЮ». Клуб уже предложил «Барселоне» 51,3 млн фунтов плюс бонусы за его услуги. Предложение было быстро отклонено, тогда «МЮ» повысил ставку до 56 млн, но «Барселону» и эта сумма не устроила.

Эрик тен Хаг 3 года работал с Де Йонгом в «Аяксе» и является большим поклонником таланта футболиста. Еще в апреле начали говорить, что Френки – приоритетный трансфер для Тен Хага, он ежедневно звонит ему, чтобы уговорить присоединиться к «МЮ».

Голландский тренер хочет, чтобы такой футболист, как Де Йонг был у него в команде не только из-за его профессиональных качеств, но и из-за человеческих.

История, рассказанная отцом футболиста Джоном, так запала в душу болельщикам «МЮ», что они теперь с нетерпением ждут голландца у себя:

«Подписав контракт с «Аяксом», Френки получил новый Mercedes от клуба. Но он смутился, когда увидел его. Я иногда называю его Скрудж Макдак – он много зарабатывает и почти не тратит».

«Френки подписал контракт и спросил меня, нужна ли мне новая машина. Я сказал, что нет, потому что я вожу Suzuki – эта классная машина, но Френки дал нам с его мамой маленький конверт с ключами – это был прекрасный момент».

«Френки живет отдельно со своей девушкой, он купил дом в Амстердаме, когда у него есть свободное время, то он заглядывает к нам», – рассказывал отец футболиста в 2019 году.

Джон поделился еще одной историей о том, как Френки отправился навестить своих бабушку с дедушкой, выиграв трофей.

«Когда он выиграл трофей и поехал к бабушке с дедушкой, то оставил его в машине. Он боялся, что это будет выглядеть, как выпендреж. Он никогда не ведет себя, как дива, он скромный парень».

В апреле Джон Де Йонг прокомментировал слухи об интересе «МЮ» к его сыну.

«В Манчестере часто плохая погода, конечно, к футболу это не имеет отношения, но это тоже важно».

«Разумеется, я знаю, что «Барселоне» нужны деньги и хорошее предложение по Френки может помочь клубу, но не думаю, что сделка состоится в ближайшее время. К тому же, есть еще 5 европейских клубов, которые проявляют интерес».