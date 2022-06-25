Мейсон Гринвуд останется под залогом после обвинений в изнасиловании

Залог Мейсона Гринвуда был продлен по решению суда в минувший четверг.

В январе 20-летний нападающий «МЮ» был арестован по обвинениям в изнасиловании своей бывшей девушки Харриет Робсон.

Его залог должен был истечь в апреле, но полиция подала заявление о его продлении, и судебное слушание состоялось в четверг.

Вчера представитель полиции выступил с заявлением:

«По итогам слушанья 23 июня 2022 года, 20-летний арестованный по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозах убийства 30 января 2022 года остается под залогом».

«Поскольку продление залога не влияет на ход расследования, полиция не будет предоставлять какие-либо сведения по этому делу до тех пор, пока подозреваемому не будет предъявлено обвинение, или он не будет освобожден».

«МЮ» отстранил Гринвуда на время проведения расследования.