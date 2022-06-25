«Рома» делает все, чтобы подписать Криштиану у «МЮ»

Ходит множество слухов о будущем Криштиану Роналду после разочаровывающего сезона в «МЮ».

Португалец недоволен низкой активностью клуба на трансферном рынке и собирается покинуть «Олд Траффорд».

Итальянское издание Retesport утверждает, что «Рома» делает все, чтобы заполучить Роналду. Бывший защитник клуба Фабио Петруцци подтвердил, что «Рома» пытается убедить футболиста.

«Я знаю от очень авторитетного человека в мире футбола, что «Рома» пробует любыми способами заполучить Криштиану Роналду, нужно будет поработать над некоторыми деталями соглашения, особенно над правом на изображение, но CR7 покинет «МЮ».

Выбрав «Рому», Криштиану вновь встретится с Жозе Моуринью, под руководством которого тренировался в «Мадриде». За трансферы в «Роме» отвечает португалец Тиагу Пинту. Но итальянский клуб, как и «МЮ» финишировал шестым в Серии А и не сыграет в Лиге Чемпионов в будущем сезоне.