17-летнему Гарначо из «МЮ» труднее всех решить, кто же все-таки GOAT. Он играет и с Месси, и с Роналду

Ведь он играет с обоими, в сборной Аргентины и "Манчестер Юнайтед".

В марте 17-летний Гарначо, не сыгравший ранее ни одного матча за сборную Аргентины, был вызван и получил огромное удовольствие от тренировок с Лео Месси.

Гарначо выложил это фото и подписал: "Мечты действительно становятся реальностью. Идол". И, конечно, добавил эмодзи 🐐 (GOAT).

Но герой молодежного кубка Англии также многому научился у Роналду, чье празднование «SIUUU» он скопировал в финале против «Ноттингем Форест».

У Гарначо 7 голов и 3 ассиста за 6 матчей молодежного кубка – он стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом, и лучшим игроком сезона в академии «МЮ». Когда Роналду сделал хет-трик в ворота «Норвича» в апреле, он подарил мяч Гарначо. Он выложил фото и написал: «Величайший всех времен… Мечтайте по-крупному, ребята 🐐🔥».