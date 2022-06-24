17-летнему Гарначо из «МЮ» труднее всех решить, кто же все-таки GOAT. Он играет и с Месси, и с Роналду

Алехандро Гарначо, кажется, сложнее всех в мире выбрать между Роналду и Месси.
Ведь он играет с обоими, в сборной Аргентины и "Манчестер Юнайтед".
В марте 17-летний Гарначо, не сыгравший ранее ни одного матча за сборную Аргентины, был вызван и получил огромное удовольствие от тренировок с Лео Месси.
Гарначо выложил это фото и подписал: "Мечты действительно становятся реальностью. Идол". И, конечно, добавил эмодзи 🐐 (GOAT).
Но герой молодежного кубка Англии также многому научился у Роналду, чье празднование «SIUUU» он скопировал в финале против «Ноттингем Форест».
У Гарначо 7 голов и 3 ассиста за 6 матчей молодежного кубка – он стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом, и лучшим игроком сезона в академии «МЮ».
Когда Роналду сделал хет-трик в ворота «Норвича» в апреле, он подарил мяч Гарначо.
Он выложил фото и написал: «Величайший всех времен… Мечтайте по-крупному, ребята 🐐🔥».
Гарначо - чрезвычайно талантливый 17-летний парень, которого очень ценит «МЮ». Он дебютировал за первую команду против «Челси» в апреле, и сообщалось, что «красные дьяволы» хотят дать ему шестилетний контракт.
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