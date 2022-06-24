Роналду поставил ультиматум «МЮ». Он готов покинуть клуб

Португалец шокирован бездействием клуба на трансферном рынке.

Как сообщает Sports Mail, Криштиану Роналду выдвинул ультиматум - он покинет «Манчестер Юнайтед », если клуб не подпишет новых игроков в ближайшее время.

37-летний Роналду все больше расстраивается из-за отсутствия трансферной активности «Юнайтед» и теперь готов уйти, если ситуация останется прежней.

«Манчестер Юнайтед» уже долгое время ведет переговоры с Френки де Йонгом, но «красные дьяволы» до сих пор отказываются запрошенную «Барселоной» трансферную сумму.

Манкунианцы также упустили некоторые из своих прежних целей, например, Дарвина Нуньеса, с которым велись переговоры, но в итоге перешедшего в «Ливерпуль».

Подписать 37-летнего форварда может «Бавария». Этот вариант рассматривается на случай, если Роберт Левандовски все же уйдет из клуба этим летом. Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.

В минувшем сезоне нападающий забил 18 голов за 30 игр в АПЛ.