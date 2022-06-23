Документалка Погба The Pogmentary – худшее шоу по рейтингу IMDb

Документальный фильм о Поле Погба The Pogmentary оценен всего на 1 из 10 и стал худшим ТВ шоу или фильмом по рейтингу IMDb.

Фильм был представлен Amazon Prime на прошлой неделе, он повествует о жизни и карьере французского футболиста.

Фанаты и критики крайне негативно оценили фильм, и он полностью провалился на IMDb. На момент написания этой статьи, рейтинг The Pogmentary всего 1 из 10 – это худшее шоу на сайте.

По данным пользователя Twitter OddsOnFP, вторым после документалки о Погба идет турецкий музыкальный сериал Iste Bu Benim Masalim, его оценили на 1,2 из 10.

В The Pogmentary пять эпизодов, болельщики «МЮ» невзлюбили шоу еще после трейлера, где был фрагмент, в котором покойный агент футболиста Мино Райола говорил о предложении «Юнайтед» с зарплатой 300 000 фунтов в неделю.

«Поль, ты в очень необычной ситуации, ты не представляешь», - сказал Райола.

«МЮ» сделал второе предложение?», - спросил Погба.

«Да, они точно хотят, чтобы ты остался. Но, на мой взгляд, предложение этого не отражает. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы Поль остался, не делайте таких предложений».

«Я заставлю их понять, что если они действительно хотят видеть тебя в команде и строить проект вокруг тебя, то они должны вести себя иначе и выкладывать деньги на стол».

На это Погба ответил: «Они блефуют. Как можно сказать игроку, что ты хочешь, чтобы он остался и вообще ничего не предложить? Никогда такого не видел».

29-летний Погба провел в «МЮ» 6 лет и сейчас покидает клуб по окончании контракта. Похоже, что он вернется в «Ювентус».