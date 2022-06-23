Роналду оплатит ремонт дома, в который врезался его Bugatti

Вряд ли это слишком существенная сумма по сравнению со стоимостью самого автомобиля.

Накануне автомобиль Криштиану Роналду стоимостью 2,1 млн евро врезался в загородный дом - за рулем машины находился не сам Роналду, а его сотрудник. Владелец дома на Майорке, где португалец проводит свой отпуск, рассказал, что форвард “Юнайтед” возместит весь причиненный ущерб.

«Меня встретили очень вежливые мужчина и женщина, - рассказал владелец таблоиду The Mirror. - От имени Роналду они пообещали компенсировать все разрушения, произошедшие из-за аварии, сказали всё починить и передать им счета.

Во время инцидента пострадала система водоснабжения, так что с тех пор я не могу нормально жить в собственном доме. Также машина выбила дверь и снесла две бетонные колонны. Я был на работе, когда полиция сообщила мне о случившемся. Первое, о чем я подумал, что моя собака погибла, так как она всегда торчит около двери. Когда я вбежал в дом, она сидела в другом конце комнаты и вся дрожала от страха».